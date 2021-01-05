日本股市5日走跌，原因是日本政府即將要在7日宣布，大東京地區是否要正式進入緊急狀態。還有，美國喬治亞州參院選舉的政治不確定性，也讓投資人躊躇不前。日經225指數收27158.63點，下跌99.75點，跌幅0.37%。東證股價指數收1791.22點，下跌3.37點，跌幅0.19%。

Rheos Capital Works交易員指出，在美國參院選舉結果這項政治因素尚未確定之前，幾乎沒什麼要進場的理由。

這次美國參院選舉，將決定誰有參院控制權，也關係到新任總統拜登的新政實施不受阻礙，包括稅法異動，疫情刺激方案以及基礎建設的支出等。

盤中，航空和火車運輸業者表現最差，分別為下跌1.2%和1.5%，原因是疫情新禁令可能會影響頗大。

日本當地媒體稱，日本首相菅義偉將在7日會正式宣布，大東京地區是否進入緊急狀況。不過，經營東京迪士尼度假村的業者，Oriental Land先行走跌2%。

另外，汽車製造族群也下跌1.2%，因為強勢日元可能會侵蝕掉自己出口所得利潤。

電子相關個股走強，東京電子漲2.6%創歷史新高，索尼漲1.3%並創20年新高，網路經營業者Z Holdings也漲3.5%。

匯價方面，日元兌美元4日一度觸及近十個月高點102.715。

根據統計，跟過去幾個月動輒700億日圓大手筆買進ETF(指數股票型基金)的日本央行，4日有縮手跡象，買進金額減至500億日圓，約4.86億美元左右。

(時報資訊)