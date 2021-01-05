中國官方放手讓人民幣大漲，帶動其他風險性貨幣的需求，周二美元兌主要貨幣再度回落。

中國人銀此舉引爆美元賣壓，澳元在主要貨幣中漲幅領先。

稍早前，投資人對新冠肺炎疫情急升，以及對喬治亞州舉行參院席次決選的不確定性感到擔憂，使美股三大指數全面大跌，失守去年底封關創下的歷史高點，並帶動對避險資產的需求，使美元獲得支撐。周一紐約市場美元指數一度跌至89.415，創下2018年4月以來新低，但尾盤反彈上漲0.1%。

目前美元指數下跌0.2%，報89.731。

在開盤前，中國人行將人民幣官方中間價設定於6.4760兌一美元，較先前定價高出1%，創下2005年以來最大幅度的調整。

在離岸市場上，人民幣一度升至6.4419兌一美元，創下2018年6月來新高。本周人民幣以6.4944兌一美元開出。

在亞洲交易時段，風險偏好指標澳元勁揚0.5%，報77.022美分，逼近2020年封關時觸及的兩年半新高77.43美分。

美元兌日圓下跌0.1%，報103.010日圓。周一美元最低跌至102.715日圓，創下去年3月來新低。

歐元兌美元漲0.1%，報1.22690美元，周一最高升至1.231美元，創2018年4月來新高。

英鎊目前上漲0.1%，報1.3583美元。受到英國首相強生下令全國封鎖，以遏阻疫情快速擴散，周一英鎊大跌0.73%，創下去年12月10日以來最大跌幅。

比特幣以雲霄飛車式的劇烈震盪展開新的一年後，目前報價約為31,407美元。周日比特幣站上34,800美元，再創歷史新高，但隔日最低崩跌至27,734美元。

(時報資訊)