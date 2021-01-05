高市府去年12月主辦「高雄一百時時抽」圓滿落幕，1個月發票登錄金額就破23億、抽出451位幸運大獎得主，而高雄券成績也帶動商圈、夜市業績成長3成。高市經發局今（5）日提醒，中獎人需於1月8日前完成領獎手續，若未領獎，將在11日時時抽官網公開補抽，屆時幸運兒可就要換人當。

「登錄時時抽的發票千萬別丟！」經發局透露，目前尚有數名得獎者未回覆電話、簡訊，呼籲中獎人務必留意手機、信箱及簡訊通知，別讓兌獎權益溜走。

經發局表示，這次沒抽中的民眾也別灰心，後續若確定有得主未領獎，將於1月11日在時時抽官網公開補抽，大家還有機會補中iPhone 12或Gogoro。

經發局指出，時時抽為期一個月的活動成功振興經濟，尤其是高雄券更帶動夜市、商圈業績成長3成，高捷運量也跟著大幅成長，加上HIGHLIGHT高雄及跨百光年系列活動，高雄在疫情竉罩下，國際觀光客無法抵台的狀況下，跨年夜旅宿業住房率超過8成。

六合夜市管委會主委莊其章提到，今年疫情衝擊全台夜市、商圈經濟，感謝市府積極推動購物及觀光活動振興消費，透過發放高雄券、舉辦行銷活動等，不僅讓以觀光客為主要客源的六合夜市人潮回流，攤商業績平均也都成長3成。

另外，經發局聯手高雄捷運、體感新創業者「方陣聯合」在中央公園站、美麗島站打造「鳳翼天翔」體感光雕展演活動，加上市府在12月份舉辦多項百年和時時抽等系列活動，美麗島站、中央公園站單日最高日運量成長高達8成。

經發局表示，「高雄券」延長使用到1月底，民眾可持高雄券當中的商圈券到商圈消費，提前購置年貨；也可以持夜市券到夜市品嚐高雄在地美食，歡迎大家一起來高雄辦年貨、好過年。

(中時 )