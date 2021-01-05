砷化鎵廠宏捷科公布2020年12月營收達3.47億，月增2％、年增29.75％，續創59個月來單月營收新高，更顯示出產能依舊滿載、訂單滿手，產業景氣持續看俏。

宏捷科三大產品包括PA（功率放大器）、WiFi及發射激光器（VCSEL），大陸4G及5G手機PA，目前陸續轉單至宏捷科，相關訂單已排至第二季；客戶端WIFI 6E及基地台產品，則有望於第二季量產出貨；此外，各大車廠開始發展level 4級別的自駕車光學雷達（LiDAR）成熱門話題，VCSEL新應用前景亦看好。宏捷科表示，在LiDAR及VCSEL製程上，公司擁有領先技術，可充分滿足各家LiDAR廠之需求。

展望2021年，汽車各項ADAS系統搭載率快速攀升，宏捷科已跨入車用領域，未來成長潛力值得期待。至於第三代半導體材料的氮化鎵（GaN）製程已準備完成，目前已有氮化鎵矽基板（GaN-on-Si）基地台產品認證中。

(工商 )