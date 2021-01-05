證交所表示，「110年召開股東常會日期事前登記作業」，於5日上午9點起開放登記。經統計，5月28日、6月10日、11日、16日、17日、18日、22日、23日、24日、25日、28日及29日等12個交易日，為股東會「黃道吉日」，目前股東常會日期已登記額滿。

臺灣證券交易所表示，2021年股東常會日期事前登記作業從5日上午9點開放登記，經統計，截至上午10點30分止，上市、上櫃及興櫃公司共計1,870家已上線登記其預定股東常會召開日期，占全體上市、上櫃及興櫃公司1,983家數比率94.3％；其中上市公司有888家已上線登記，占全體上市公司948家數比率93.67％。

經統計，5月28日、6月10日、11日、16日、17日、18日、22日、23日、24日、25日、28日及29日等12日股東常會日期已登記額滿（每日90家），成為今年股東會的「黃道吉日」。

證交所提醒，尚未上線登記之公司，最遲應於3月15日前上線登記，俾符合資訊申報作業辦法之相關規定。

(工商 )