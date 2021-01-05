台中市觀旅局下午到西屯區日租套房稽查，依違《發展觀光條例》開罰20萬元。（盧金足攝）

台中市有業者在臉書張貼訊息提供非法居家檢疫住處，觀旅局長林筱淇5日表示，下午到西屯區日租套房稽查，掌握不法事證，依違《發展觀光條例》開罰20萬元，台中目前有1500間防疫房間，目前只使用5成，農曆年前是市民返台高峰期，市府還有200間備用，總計是1700百間，應足夠民眾防疫住宿使用。

台中市有日租套房業者在臉書張貼訊息，聲稱可以提供非法居家檢疫，觀旅局強調，業者經營非法日租套房依法開罰，業者違法營業，觀旅局稽查不手軟，杜絕防疫破口。

針對西屯區某日租套房不符防疫規定收住居家檢疫者一案，觀旅局掌握相關非法事證，速依發展觀光條例嚴予裁處。

林筱淇強調，市府去年3月成立居家檢疫替代所，並列為重點防疫工作，由各局處分工合作，觀旅局持續媒合旅宿、進行防疫宣導、辦理定期及不定期聯合稽查，加強旅宿管理，發現非法業者收住居家檢疫者，觀旅局於掌握事證後，一律依《發展觀光條例》進行裁罰，再移送衛生局依傳染病防治法裁處。

林筱淇表示，如果民眾有入住居家檢疫替代所需求者，只要設籍台中市民可透過戶籍地或居住地之區公所，學生可透過教育局，就業者，產業移工透過勞工局等單位申請入住。

觀旅局表示，非法日租套房未經過建管、消防、衛生、警政、環保等市府各單位審核把關，未領有合格旅館業登記證，即使稽查非法日租套房難度高，市府將會同市府相關局處持續辦理稽查。

「民眾有居家檢疫需求，應配合市府防疫措施，千萬不要隨意至網路或訂房平台訂房」，林筱淇提醒，以免影響自身健康安全及權益，建議一般民眾旅客訂房前，先至台灣旅宿網查詢該旅宿是否為合法旅宿後再訂房才有保障。

因應農曆年前返台居家檢疫住處需求激增，市府接獲通報，有業者在臉書貼出「台中居家檢疫住處」的粉絲專頁，表示可提供回台灣的民眾，還提供三餐、口罩、抗菌液及體溫計，由於業者自稱是「居家檢疫替代駐所」，裡面已有民眾居住，觀旅局要求業者下架非法刊登的廣告，也透露稽查人員甚至化身為遊客入住，取得不法事證開罰。

(中時 )