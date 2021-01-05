「補教天后」陳子璇與前夫高國華宣布離婚，九年婚姻走到盡頭，離婚後時常分享心情和日常，更不時透露和高國華過往私下親暱互動，稍早則在臉書透露過去高國華很常跟她說：「妳好騷」，總讓陳子璇笑得樂不可支，她也解釋為何會有此反應。

陳子璇對於被報導成為台灣三大美魔女之一，讓她直呼有許多優秀的美女更有資格榮獲此稱號，直言雖對於此封號不敢當，卻是督促自己維持完美狀態的目標，此外她透露最近開始上肚皮舞課程，沒想到卻因此迷上這門課程，尤其舞蹈老師身材姣好、舞藝精湛，全身都散發一股誘人吸引力，強調自己若是男人絕對會被迷得神魂顛倒，關鍵在於舞蹈老師有股「女人騷味」。

《女人基因之不老傳說》 #子璇堅持每日寫作打卡第43天 昨天有一則新聞有驚嚇到我 新聞說網推我成為台灣三大美魔女之一 哇嗚~~好開心... 由陳子璇發佈於 2021年1月4日 星期一

陳子璇透露過去常被高國華大讚很騷，每次聽完都放聲大笑，對她而言覺得「騷」是一種讚美，但也強調指的並非勾三搭四或是低級暴露，而是由內而外散發的自信感，懂得知道如何呈現女人優勢，讓人有意念欲望又不敢輕舉妄動，直言這就是「高段位的騷」，畢竟現在已非過往保守年代，女性可以自由追求想要的人生。

高國華日前宣布重大決定，就是要在2021重啟補教老師身分，還揚言未來要將感情放一邊，餘生全力奉獻在英文教育上，對此舊愛陳子璇也留言力挺：「加油，英文補教天王」，從兩人互動中發現即便離婚後，仍維持友好關係。

(中時新聞網)