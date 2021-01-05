陳姓男子為逞獸慾，用水果刀朝女友丟擲，將女友視為發洩暴行的玩物，甚至強逼口交得逞，事後還辯稱是女友主動，但法官認為，女友剛人工流產又遭男友施暴受傷，衡量身心狀況，斷難同意與陳男性交，女友才會趁陳入睡後向店員求助，依妨害性自主罪、傷害罪，判決應執行3年6月，可上訴。

毒品通緝犯陳男，前年12月26日上午與同居女友發生口角，陳徒手毆打女友臉部、掐住頸部，並丟擲水果刀，導致女友左胸0.5公分撕裂傷，隨後則強壓頭部，逼迫女友幫他口交，還叫她坐在原地不要動，並以水果刀射，證明自己對於女友有支配力，詢問朋友要不要找女友買春，他願意請。

女友證稱，迫於無奈才碰觸男友生殖器，因為剛被打，擔心流產後傷口未復原，只能從肛交、陰道交、口交三選一，女友被迫選擇口交，直到中午男友睡著，他才偷跑出去向超商店員求助，警方到場後，發現男友是通緝犯，才從女友口中知道，陳將她當作「人肉標靶」射傷等暴行。

判決指出，從女友的口腔檢體發現有男性DNA，陳男雖辯稱，他確實有求歡，但有說「如果妳身體不適的話，就不用了」，而且女友報案第一時間，並未說遭強迫、脅迫，但女友口腔內驗出的男性DNA成為鐵證，認定違反其意願性交，另外用水果刀射傷女友部分，也沒有達成和解，依法分別判處有期徒刑3年2月，傷害罪判7月，應執行3年6月，可上訴。

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(中時 )