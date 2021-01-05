旱災中央災害應變中心今（5日）舉行第6次工作會報，由經濟部長王美花主持，王美花表示，近期降雨受益，蓄水量略為回升至1.3億噸，桃園第3分區灌區共約7174公頃一期作可以供灌耕作，第1、2分區及石門灌區共2.8萬公頃則停灌。

王美花表示，桃園石門水庫在各單位加強節水調配、翡翠水庫支援及近期降雨受益，蓄水量略為回升，經評估桃園第3分區灌區即桃園楊梅、新屋及新竹湖口、新豐等部分地區，共約有7174公頃一期作可以供灌耕作。

桃園第1、2分區灌區即桃園、觀音、大園等及石門灌區全區共2.8萬公頃，則因水庫蓄水量無法滿足灌漑用水，在不得已情況下必須公告停灌。

王美花表示，停灌是最後不得已、痛苦的決定！桃園第3分區灌區一期作雖可以供灌，但仍需採取最大化節水調度措施，包括整田期間優先以埤塘供水、加強引用區域排水及河川水源、北水處最大量支援板新地區等，以減少石門水庫放水量，延長水庫供水時間。

此外，也要求農委會農田水利署特別強化供灌區內用水秩序管理，經濟部水利署配合需求提供抽水機支援埤塘抽水利用，以多元方式充分利用現有地面水源。

除農業停灌外，新竹、苗栗及台中地區也將自明（6日）起實施減量供水橙燈，每月1000度以上工業大用水戶節水7％，非工業大用水戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他非生活必需之用水節水10％，並視水情狀況循序漸進至20％。

台水公司加強持續針對受影響用水戶溝通說明及訪視，並提供載水點等必要協助，也要求科技部、經濟部工業局及加工出口區管理處針對科學園區、工業區及加工出口區加強輔導廠商節水，除達節水成效外，也協助廠商降低衝擊。

(中時 )