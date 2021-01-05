圓展(3669)公告去年12月營收為3.42億元，年增達75.39%；累計去年全年營收為40.65億元，年增89.9%。去年全年營收改寫歷史新高！

受惠遠距辦公、遠距教學新生活型態，圓展去年營運登峰，展望今年，總經理許起裕表示，後疫情新生活常態可望延續，看好產品動能延續，將力拚今年全年營收保持雙位數成長。

國展看好自動追蹤攝影機、零接觸視訊會議商機，今年陸續會再推出新品，也預期視訊會議需求後市成長可期，圓展力拚市占逐步擴大，從去年約5%，提升到今年5-10%。

圓展目前兩大事業營收比重，簡報教育事業單位、智慧產業事業單位營收比重各約6:4，其中，簡報教育事業單位以標案為主。圓展去年客戶、銷售地區皆有大幅成長，其中以EMEA市場(歐洲、中東、非洲)增加最多，既有台灣、日本、歐洲、美國等也有成長。目前全球視訊會議滲透率仍低，僅達6-8%，雖然疫情加速廠商建置意願，但初估全球6000萬間會議室，已完成或正在導入視訊會議的仍不到2成，顯示後續商機可期。

(時報資訊)