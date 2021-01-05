台積電(2330)今股價再創新高，收盤漲6元至542元，為全日最高點，也是股價新高。外資在法說會前再啟動一波目標價調升潮，看600元的外資愈來愈多家。

另外，傳台積電將與日本經濟產業省在東京合資設立先進封測廠，台積電對此不予評論。

台積電開年股價再度連兩日創新高，趕在下周四法說會前，外資券商助陣，紛紛調高台積電今明年財務預期及目標價，推測合理股價最高上看650元。

里昂證券看好台積電第一季以美元計價營收將優於預期，與2020年第四季持平；預期英特爾很快將宣布向台積電委外代工晶片生產，將推測合理股價由600元調升至650元，為外資看台積電最高目標價。

瑞士信貸和摩根大通證券亦雙雙於台積電法說會前出報告，瑞信看好全球5G手機出貨上看5.28億支，滲透率優於預期等利多，將台積電目標價從500元調升至630元。瑞信對台積電今明年每股純益預估值上修到21元、24元。

摩根大通也看好台積電第一季表現淡季不淡，營收將持穩去年第四季的旺季水準，且可能將今年資本支出拉高到200億美元之上、達215億美元，目標價從570元調升至620元。摩根大通對台積電今明年EPS預測上修到21.6元、24.1元。

此外，外資也看好台積電將獲得英特爾委外訂單，瑞信預期，2022年台積電來自相關潛在商機上看200億美元。摩根大通則表示，英特爾會提早發包還可能在2022年底採用3奈米，挹注台積電當年營運再攀高。

針對報載台積電將與日本經濟產業省在東京合資設立先進封測廠，台積電表示，14日將召開法人說明會，現在為緘默期不便回應。

產業研究人員表示，以就近服務客戶考量，台積電比較可能在日本設特殊製程產線。台積電是否赴日設廠，也將是台積電14日法說會市場關心的新焦點。

(時報資訊)