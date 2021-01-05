智慧型手機及WiFi需求強勁，砷化鎵代工廠—宏捷科(8086)去年12月合併營收3.47億元，為104年12月以來新高，隨著5G手機轉換潮啟動，宏捷科5G手機PA產品可望逐步放量，預估今年5G手機PA產品佔營收比重可達15%到20%，為因應客戶需求，宏捷科新廠產能持續開出，預估年底可達月產2萬片。

中國4G和5G手機客戶PA產品持續轉單至宏捷科，目前訂單已排至第2季，美系客戶受疫情及本身接單滿載，委外訂單產品種類及量顯著增加，能見度極高，而WiFi 6需求非常強勁，帶動宏捷科去年12月合併營收再攀高，單月合併營收達3.47億元，月增2%，年成長29.75%，為104年12月以來新高，累計2020年第4季合併營收為10.09億元，季增14.79%，為104年第4季以來單季新高，累計2020年合併營收為35.43億元，年成長60.56%。

宏捷科表示，今年營運成長主要動能來自於智慧型手機PA及WiFi 6，受惠於5G智慧型手機轉換潮，今年5G手機PA出貨可望逐步放量，全年佔比有機會達15%到20%；而客戶端WiFi 6E及基地台的產品預計第2季有機會量產出貨，為營運增添動能。

在車用產品部分，隨著2021年汽車搭戴ADAS滲透率提升，且各大車廠開始發展level 4級別的自駕車，近來LiDAR成為市場火紅話題，宏捷科在LiDAR用的VCSEL製程技術逐漸成熟，目前亦有數家LiDAR產品認證中，未來有機會搭上LiDAR成長列車。

至於第三代半導體GaN製程已就緒，目前已有基地台GaN-on-Si產品認證中。

為因應客戶需求，宏捷科二廠第一期設備裝機順利，製程持續驗證中，預計農曆年前可以試產，並在第2季開始貢獻營收，目前設備月產能已達15000片，公司亦積極著手下一階段擴充產能計劃，預估2021年底產能可達2萬片。

(時報資訊)