記憶體品牌威剛(3260)看好影音創作以及5G發展，即將搶先業界預計於2021年第二季前量產符合SD 7.0規範的SD Express記憶卡，強調符合SDA最新SD 7.0規範超高速並向下相容跨界微型固態硬碟市場。

威剛科技觀察到近年有越來越多的影音創作者製作出各種主題影片並分享在網路上，再加上5G高速通信系統在全球陸續開台，消費者對大容量、方便可攜、高速存取資料的需求與日俱增。為此，記憶卡市佔第一的SD協會，制定出最新SD 7.0規範，將現有SD記憶卡藉由導入PCIe與NVMe架構，創造出超高速的資料傳輸性能。威剛科技將搶先業界預計於2021年第二季前量產符合SD 7.0規範的SD Express記憶卡。

威剛表示，目前工程版本實測讀寫速度可高達825/410 MB/s，並可支援具有SD7.0讀卡插槽的國際大廠品牌創作者系列筆記型電腦。

自從電腦端的固態硬碟導入PCIe與NVMe架構後，資料傳輸效能大幅突破至1000MB/s，且速度越來越快。攝影裝備常見使用的SD記憶卡，目前最高速的SD UHS-II記憶卡，傳輸速度最快僅達312MB/s，與電腦端固態硬碟有龐大的速度差距。有鑒於此，SD協會推出最新SD 7.0規範，SD記憶卡正式邁入SSD固態硬碟效能級別，記憶卡應用市場大幅拓展。

另外，越來越多的影音創作在網路社群發布，需要大容量與高速傳輸記憶卡提升工作效率；SD Express記憶卡可當作可攜式微型固態硬碟。

(時報資訊)