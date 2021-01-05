夜櫻。（武陵農場提供）

夜櫻。（武陵農場提供）

眾所矚目的武陵農場櫻花季又來了。交通部公路總局今日宣布，今年度櫻花季疏運時程將於2月12日大年初一登場，持續至3月1日，共計18日，包含：春節及二二八連假；每日限制6000人進場，4200名一日遊者須搭大眾運輸上山，台北、宜蘭往返農場的客運車票，將於明日中午12時正式開賣。

公路總局副總工程司李忠璋表示，疏運措施部分，從台7甲線與中124路口一路到農場，禁止小客車進入；與以往相同，到武陵農場賞櫻希望大家搭客運上山，如果團客則由遊覽車載運，花季期間配合防疫，希望民眾配合戴口罩、量體溫，客運車輛也會消毒。此外，在台北轉運中心、市府轉運站到武陵農場櫻花季的客運，也會採取替換駕駛措施，確保疏運品質及安全。

農場總量管制每日6000人，其中1800人為住宿客，另4200人則是一日遊；一日遊又分遊覽車團客1000人及搭公共運輸的散客3200人。在花季期間，台7甲線及台7線將對小汽車管制，並檢查車輛通行證，好讓大眾運輸順利通行。

散客公共運輸部分，自1月6日起在各超商、國光客運窗口，統一預售台北端及宜蘭端的車票，包含台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星綜合運動場等5條路線，但梨山遊客中心出發的車票，則是11日預售。

武陵農場副場長胡發韜特別推薦遊客，農場今年蓋了一座京華僑，耗資逾3000萬，讓大家避開農場最狹隘的隘口，做人車分流；經過京華橋往上還有觀月亭，是農場至高點，從上鳥瞰，一整片綿延2、3公里的紅粉佳人河流，非常美。農場櫻花品種多，山櫻櫻、吉野櫻、富士櫻、牡丹櫻、紅粉佳人等。訂房部分，胡發韜說，去年11月開賣，6分鐘就售罄，含露營區，比往年更熱烈，預期櫻花季人潮會比往年多兩成。

(中時 )