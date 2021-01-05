由於桃園石門水庫蓄水量剩下1.3億噸，不足桃竹農業灌溉所需，中央水情會議今決議，桃園灌區1、2分區共2.8萬公頃2月開始的一期稻作停灌，但第三分區(楊梅、新屋及新竹湖口、新豐)等部分地區，約占灌區1／5面積的7174公頃，則藉由節約供灌方式允許維持耕作。對於停灌農民及產業，政府會給予補償及救助。

至於民生水情燈號，今天沒有討論再下修，因為新竹、苗栗及台中地區，上次會議已決定自明(6)日起實施減量供水橙燈，也就是二階限水。對每月1000度以上工業大用水戶節水7％，非工業大用水戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他非生活必需用水節水10％，並視水情狀況循序漸進至20％。經濟部表示，既然已對用水大戶實施限水，暫時就不會再討論進一步下修(分區限水)。

旱災中央災害應變中心今(5)日召開第6次工作會報，指揮官經濟部長王美花親自主持。會前她表示，如果要維持桃園灌區供灌，石門水庫蓄水量至少1.6億噸，但目前僅1.3億噸。

因為水庫蓄水量無法滿足灌漑用水，水情會議最終決議，桃園灌區1、2分區(桃園、觀音、大園等及石門灌區)全區共2.8萬公頃，2月的一期稻作停灌。

但桃園第3分區灌區(桃園楊梅、新屋及新竹湖口、新豐)約7,174公頃，受惠近期有降雨，又有埤塘、河川及區域排水可調配，允許自2月21日起採取節約供灌方式續耕。

王美花表示，氣象局預測今年2至6月受反聖嬰現象影響，降雨以偏少機率最大，新竹、苗栗及台中地區水庫因蓄水率約2~3成，已於上次決定1期作停灌。桃園灌區停灌則是最後不得已、痛苦的決定。

她強調，桃園第3分區雖可以供灌，仍需採取最大化節水調度措施，包括整田期間優先以埤塘供水、加強引用區域排水及河川水源、北水處最大量支援板新地區等，以減少石門水庫放水量。

(中時 )