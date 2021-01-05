台北大巨蛋爭議，因停工增加的維護成本，遠雄認為是台北市政府都發局政策拖延造成，提告求償6000萬餘元。台北地院今開庭，遠雄方控市府在停工期間阻撓人員進場維護，導致復工後多花很多費用；都發局方則反指遠雄惡意扭曲事實，就算因為停工損失，行政法院已判遠雄敗訴，損失不應由都發局來賠。

都發局的律師今開庭表示，遠雄承造大巨蛋因未按圖施工，2015年間遭到勒令停工，遠雄聲請停止執行，行政法院僅裁准有鏽蝕、坍塌等有安全問題部分的停工處分停止執行，但遠雄以各種理由訴求全部復工，卻未檢附相關資料，市府當然無法同意。

都發局律師說，都發局不斷提醒遠雄應依建築法規進場安全維護，並未阻撓，也沒有消極以對，是遠雄把安全維護、全面復工及未按圖施工的缺失混為一談，都發局不可能照單全收，遠雄指控是惡意扭曲事實。

遠雄的律師則說，他們在2015年6月5日有就需復工項目具體列出，並發函給都發局，都發局卻以遠雄「假藉防災維護計畫行全面復工之實」為由，遲遲不願召開會議檢討，可見是為了懲罰遠雄，而置市民公共安全於不顧，這正是他們要追究的地方，如果在行政法院裁准停止執行後就讓他們進場維護，不會多出這麼多費用。

都發局律師駁斥，遠雄送函給都發局的詳細內容仍待確認，但應該是未提出相關資料及證據，才讓都發局無法與遠雄專業討論，這是以工安為名勒索都發局全盤接受復工；因撤銷停工的行政訴訟遠雄已敗訴定讞，就算停工產生額外損失，也不應該由都發局承擔。

庭末，法官要求遠雄方針對求償的每筆費用提出說明，證明與停工間的因果關係，全案定3月4日下午2點半再開庭。

(中時 )