大陸女星馬伊琍過去在《還珠格格3》中接班林心如演出「紫薇」一角走紅，戲外她和演員文章2008年結婚，2014年懷第二胎時丈夫驚爆和「最強小三」姚笛搞婚外情，如今7年過去，2019年馬伊琍和文章離婚，姚笛也被媒體拍到近況，可見被富商男友求婚成功的她，兩人和父母在餐廳聚餐，期間姚笛在室內被拍到抽菸，男友也沒勸阻，還在她額頭留下深情一吻。

38歲五官精緻、身材姣好的姚笛早年演出《紅樓夢》，也曾和林志穎拍電影《變身男女》，2014年八卦媒體拍到姚笛和已婚的文章在深圳蜜遊6天5夜，接著又到香港旅行，兩人擁抱、勾手樣樣來，有如熱戀情侶，也給懷二胎的馬伊琍難堪，馬伊琍第一時間決定原諒，2019年7月則和文章發表離婚聲明，承認無法繼續維持婚姻。

文章、馬伊琍2019年離婚。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

馬伊琍和文章離婚後，女方傳出身價不減反增，還疑似有新歡，文章近日則爆出在路邊尿尿等不雅動作，又因昔日出軌事件被大陸廣電總局封殺，而「小三」姚笛則走出陰霾，曬出被富商男友求婚成功鑽戒照，還有傳言指兩人已經秘婚，姚笛撕掉小三標籤成了貴婦。

姚笛被拍在餐廳裡抽菸。（圖／翻攝自大聖打娛微博）

據《大聖打娛》報導，最近直擊姚笛和富男友及一群人在餐廳聚餐，聊著聊著姚笛就點起菸，吞雲吐霧，姿勢老練，富男友則趁空檔走過來摸摸姚笛並親了她的額頭，埋單後男友載著姚笛和她的父母到超市，一行人繼續購物，享受充滿家庭溫馨的一晚。

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(中時新聞網)