去年吳姓女子在汽車旅館勒斃6歲兒子、7歲女兒，新北地院斥責她有違天理、判處死刑，引發法界及部分藝人的網路論戰，上訴後，台灣高等法院今天下午首次開庭提訊吳女，她在法庭上痛哭，說很後悔殺了小孩。庭末法官諭知候辦。

高院法官問吳為何要提上訴，她說因為一審判太重了，法官接著問，對於檢方起訴她殺幼子的犯罪事實有沒有意見，身材驕小戴著眼鏡的吳女突然痛哭，她說是為了帶小孩一起去找在天上的外婆，所以才打算共同死。

法官許文章追問吳女，為何悶小孩遭反抗還要不放手，還堅持下藥迷昏後再買童軍繩殺死子女，只有自己被救活小孩都死了，有沒有什麼想法或感想？吳女哭著說，很後悔殺小孩，也無法原諒自己。

去年2月13日晚上6點多，30歲的單親吳女帶著年幼的子女離家，入住汽車旅館內後，用枕頭壓住子女的臉部及口鼻處，但因對方極力掙扎反抗她才罷手，2天後她外出到商店購得童軍繩1條後，返回汽車旅館內，繼續殺害親生子女。

吳女為了避免子女掙扎，她先將安眠藥搗碎後混入果凍內，讓子女食用後再令上床就寢，等到年幼子女熟睡後，她拿開童軍繩勒住女兒頸部，不顧其掙扎抗拒，甚至加重勒頸之力道，致其因鎮靜安眠藥作用中毒及頸部外壓迫而呼吸道阻塞及窒息死亡。

吳女確認幼女心跳停止後，繼而拿童軍繩勒住6歲兒子的頸部，過程中不顧其掙扎抗拒，甚至加重勒頸之力道，至兒子已無氣息後方始罷手，吳女確認子女都死亡後，傳LINE給前夫「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單」，再吃4顆安眠藥昏睡。

吳女的前夫、年幼子女的生父讀取訊息後，與吳女聯繫並趕至汽車旅館，經汽車旅館櫃臺人員開啟房門，前夫發覺子女已氣絕身亡，報警後將吳女送醫救治。

新北地院指出，2名幼童遭吳女以枕頭悶住口鼻而欲置其等於死後，仍對於吳女亦步亦趨，甚至與吳女一同前往購買被告預備用於殺害其等之童軍繩，可見幼年子女對於母親孺慕之情深厚，亦顯見子女對親情之渴望的殷切，未料吳女竟狠心殺害。

合議庭認為，吳女僅因生活壓力，即持童軍繩勒住幼子女的頸部，並不顧其等哭泣、掙扎反抗，始終執意將其等勒斃，殺人方式殘忍異常且同時殺害2人，行徑冷血，泯滅人性，她的犯行人神共憤且罪無可赦，因此判處死刑，將其永久隔離於社會。

(中時 )