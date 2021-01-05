菲律賓一名正值花樣年華的23歲空姐跨年夜和一群友人在飯店房間狂歡開趴，沒想到隔天竟被發現陳屍房間浴缸，下肢有多處瘀青及長長割痕，私密處更有撕裂痕跡及殘存精液，疑似遭到輪姦。

菲律賓航空正妹空姐達賽拉跨年夜和同事在飯店狂歡後，隔日被發現陳屍飯店房間浴缸，身上有多處瘀青和割痕，下體也有撕裂傷及殘存精液，疑似遭到輪姦。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、菲律賓社群新聞網站「Coconuts Manila」報導，個人Instagram帳號擁有8萬人追蹤的菲律賓航空（Philippines Airlines）正妹空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera），12月31日和好幾名同事一起在大馬尼拉馬卡蒂市（Makati）的四星級城市花園酒店（City Garden Hotel）開趴歡慶新年，不料隔天卻被發現陳屍飯店房間浴缸。

一同開趴的男同事加利達（Rommel Galida）表示，自己隔日上午10點醒來後注意到達賽拉睡在浴缸裡，於是他拿毯子為她蓋上後又回去補眠，幾小時後再度醒來時，發現仍在浴缸裡的達賽拉已經失去意識、身體變色。

加利達連忙和其他同事一起為達賽拉施行心肺復甦術（CPR），不過達賽拉仍沒有醒來，之後他們緊急將她送醫，達賽拉到院時被宣告死亡。

檢調人員指出，達賽拉的大腿及膝蓋有多處瘀青及割痕傷口，根據菲國媒體釋出的畫面，可以清楚看到達賽拉的大腿上有一條很長的割痕；除此之外，馬卡蒂市警察局長迪波西塔（Harold Depositar）也指出，她的私密處有撕裂傷及殘存精液，警方認為達賽拉可能遭到性侵或者輪姦，迪波西塔強調，達賽拉被強姦的指控是有根據的。

警方目前已經逮捕3名嫌疑犯，將陸續拘捕另外8名嫌疑人。

達賽拉的屍檢及毒物分析報告預計今（5）日出爐，以確定她生前是否使用毒品或酒精，迪波西塔先前指出，技術上來說達賽拉的死因為動脈瘤，不過他們認為還有其他因素。

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(中時新聞網)