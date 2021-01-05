菲律賓一名正值花樣年華的23歲空姐跨年夜和一群友人在飯店房間狂歡開趴，沒想到隔天竟被發現陳屍房間浴缸，下肢有多處瘀青及長長割痕，私密處更有撕裂痕跡及殘存精液，疑似遭到輪姦。

菲律賓航空正妹空姐達賽拉跨年夜和同事在飯店狂歡後，隔日被發現陳屍飯店房間浴缸，身上有多處瘀青和割痕，下體也有撕裂傷及殘存精液，疑似遭到輪姦。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、菲律賓社群新聞網站「Coconuts Manila」報導，個人Instagram帳號擁有8萬人追蹤的菲律賓航空（Philippines Airlines）正妹空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera），12月31日和好幾名同事一起在大馬尼拉馬卡蒂市（Makati）的四星級城市花園酒店（City Garden Hotel）開趴歡慶新年，不料隔天卻被發現陳屍飯店房間浴缸。

一同開趴的男同事加利達（Rommel Galida）表示，自己隔日上午10點醒來後注意到達賽拉睡在浴缸裡，於是他拿毯子為她蓋上後又回去補眠，幾小時後再度醒來時，發現仍在浴缸裡的達賽拉已經失去意識、身體變色。

加利達連忙和其他同事一起為達賽拉施行心肺復甦術（CPR），不過達賽拉仍沒有醒來，之後他們緊急將她送醫，達賽拉到院時被宣告死亡。

檢調人員指出，達賽拉的大腿及膝蓋有多處瘀青及割痕傷口，根據菲國媒體釋出的畫面，可以清楚看到達賽拉的大腿上有一條很長的割痕；除此之外，馬卡蒂市警察局長迪波西塔（Harold Depositar）也指出，她的私密處有撕裂傷及殘存精液，警方認為達賽拉可能遭到性侵或者輪姦，迪波西塔強調，達賽拉被強姦的指控是有根據的。

警方目前已經逮捕3名嫌疑犯，將陸續拘捕另外8名嫌疑人。

達賽拉的屍檢及毒物分析報告預計今（5）日出爐，以確定她生前是否使用毒品或酒精，迪波西塔先前指出，技術上來說達賽拉的死因為動脈瘤，不過他們認為還有其他因素。

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文章來源：11 suspects charged with provisional rape, homicide in Christine Dacera’s death
文章來源：HOTEL HORROR Air stewardess found dead in bathtub after being ‘gang raped at New Year’s Eve party in posh hotel’

(中時新聞網)

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