國民黨團總召林為洲下午出席「雙公投連署實務研習營」。（趙婉淳攝）

國民黨團下午召開「雙公投連署實務研習營」。（民眾提供）

農曆年前後內閣改組的傳聞不斷，國民黨團總召林為洲下午出席「雙公投連署實務研習營」時受訪表示，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲在開放萊豬議題上，都是最明顯的「雙標」案例，他覺得兩位都不適任，「如果要撤換就盡快改組吧！」

國民黨團展開反萊豬等2公投的第二階段連署，力拚在3月21日蒐集到50萬份，各個立委辦公室至少要募集1千份，黨團下午特別邀請核四公投領銜人黃士修為助理授課，分享公投連署實務經驗。

國民黨團總召林為洲下午扛著「春嬌」粉紅豬模型到會議室，稱未來會和另一隻「志明」黑豬模型一起全台走透透拚公投連署。被問到內閣改組時，林為洲直言，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲在開放萊豬是最明顯的「雙標」案例。

林為洲指出，2012年蘇貞昌在臉書貼文表示，中央若執意進口萊豬、萊牛，地方要訂定更嚴格的標準，為台灣食安把關，然而現在卻要求地方不該和中央唱反調，不能訂定更嚴格、護食安的規格，簡直兩套說法。

林為洲表示，陳吉仲也是如此，當學者時對於政府欲開放萊豬、萊牛進口，稱拚命也要擋，台灣完蛋了，要求總統下台，轉身擔任農委會主委後，改口開放萊豬心理充滿感動，實在讓人聽不下去。他說，雖然內閣改組是執政黨的事，但他覺得這兩位都不適任，「如果要撤換就盡快改組吧！」

被問到反萊豬公投若過關，若民進黨不甩照樣進口萊豬，國民黨團書記長林奕華舉過去通過的反核食公投為例說明，的確在通過後的2年內未進口核食，她相信反萊豬公投若通過，應該不是無效的狀態。

(中時 )