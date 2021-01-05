高雄大學校長陳月端（前左三）4日出席「樂齡大學」結業典禮，與學員合影。（林瑞益攝）

「恭喜各位大哥、大姊完成這階段學習！」高雄大學校長陳月端4日出席「樂齡大學」結業典禮，為39名學員頒授結業證書，肯定與鼓勵樂齡學習精神，並歡迎繼續報名、結緣高大。

樂齡大學學員來自北高雄各界，學員臥虎藏龍，彼此交流觀摩。例如學員林文益就是太極拳教練，帶領班上學員演練「楊式37式太極拳」，包括中定、放鬆、心靜、慢練及九曲珠等招式，放鬆身心幫助入眠。

學員也彼此分享生命故事、人生智慧，讓班上成為心靈成長團體。其中，有一名長者退休生活乏善可陳，成天在家鬱鬱寡歡，被朋友軟硬兼施加入樂齡大學，精神態度整個大改變，更加樂觀、積極。

海軍中校退役的學員江德欽，是高大樂齡大學「鐵粉」，創辦迄今每期都報名，共取得7張結業證書。江德欽代表全班感謝校方提供學習場域，也期盼持續經營、加惠銀髮學子。

高大校長陳月端特別出席結業典禮，她與學員分享自身成長經驗，她來自彰化鄉下家庭，從小耳濡目染看著爸媽運用智慧，熱心助人與排解糾紛，讓她喜歡與人互動的氛圍，而樂齡大學就是這樣的場域，創造忘憂學習氛圍，延緩甚至活躍老化，健康度過晚年生活。

(中時 )