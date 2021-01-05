萊豬自元旦起開放進口，也引發國人對食安憂慮。前中研院長李遠哲今日出席座談會前受訪表示，如果是在安全標準內，萊劑對健康影響不大，目前政府所做的管制措施，做到這樣相當不錯。而日本核災地區食品，若檢驗出無核廢料汙染，也是沒問題。

李遠哲指出，不一定所有的萊豬都不好，只要在安全標準內，都可以吃。比方說以糖為例，有人認為糖也是毒，不能吃太多，硝酸納也是毒，但為了保鮮，所以放了一點點，大家也還是吃。

當被問到現在民眾都在擔心萊豬食安，在這樣的社會氛圍下，李遠哲的說法是不是「逆風」，李遠哲回應，或許民眾得到的訊息不是那麼正確。

李遠哲說，有關日本福島等縣市的食品問題，應該要去檢查食品有沒有放射線同位素殘留量是否符合安全標準，而不是說這個區域都有問題，或許這個區域是比較可能會有問題，所以檢查工作要更嚴謹，但若檢驗出沒有核廢料汙染，那應該是沒問題。

李遠哲表示，台灣空氣這麼差，得到肺腺癌的人這麼多，大家不關心空汙、肺腺癌，每天都在談萊豬，很不可思議。

(中時 )