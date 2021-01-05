鄭文燦提到，目前國中小學的營養午餐都配有營養師，以及必須登錄食材平台，所以推動食材的溯源基本上已經完成了。另桃園市政府有「天天安心食材計畫」，3天有機蔬菜、1天TAP、1天非基因改造，農委會也有推動「三章一Q計畫」，這兩個計畫合在一起讓桃園的國中小學在營養午餐的品質上有大幅提升，且桃園市有機蔬菜的栽種面積也是全國發展最好的，是北台灣第一名，大概約5、6百公頃，而且不斷地在擴大。

鄭文燦說，這一次實施這個計畫，中央是加碼從3.5塊提高到6塊錢，所以也沒有增加家長的負擔。除了這個計畫以外，今年也決定要發揚在地的大豆跟黃豆，就是所謂在地豆漿、國產豆漿的計畫，去年辦了38所學校，今年希望提高到80所，由農糧署跟市政府來補助在地豆漿這個計畫。

鄭文燦提到，民眾不需擔心食材平台，因為已經完全上線了，也不會有其他的豬肉問題，國產豬肉的採購及溯源也沒有問題，食材平台會強制要求所有的營養午餐的供應商，必須要採用國產的豬肉。

另外，鄭文燦表示，5日也特別跟教育部說明桃園營養午餐的中央廚房政策，用大溪國小1個中央廚房來服務總共5個學校，這個方案也獲得教育部很大的支持。桃園在廚房的更新上，包括廚工的待遇、營養師的配置，幾乎都是全國做得非常好的。

(中時 )