北市一名郭姓男子盜用帥氣男模照片，在交友軟體上約砲，一名女大生小咪（化名）誤信赴約，郭男藉口有特殊癖好，要求蒙眼性交，小咪做到一半驚覺對方不是男模本人，奮力抵抗仍被硬上，氣得提告。台北地院依強制性交罪判郭男3年2月徒刑，郭男上訴二審，高院今（5日）駁回，還可上訴。

根據判決書，未婚從事外送工作的郭男在「SKOUT」上交友，自覺體型、外貌不佳，便盜用男模照片。20歲的小咪慘遭「照騙」，答應性愛邀約，郭男擔心「真相」曝光，藉口有特殊癖好，要求小咪戴眼罩做愛。

2018年11月間，小咪前往郭男住處，將郭男事先放在門外的眼罩戴上後，再進入屋內做愛，性交過程中，郭男詢問「我是不是有點胖？」小咪略微掀開眼罩一看，驚見眼前的人不是男模本人，嚇得大叫：「不要，你不是那個人」，並以手推阻，郭男卻持續硬上幾十秒才罷手。

事發後，小咪立刻到醫院驗傷，並傳訊息給友人訴苦「我突然不知道跟誰說」、「我好害怕」，同日更在通訊軟體上找到男模本人，傳訊提醒：「你的照片在交友軟體上被盜用」、「對方用你的名字你的身分在約砲」、「我答應邀約對方卻是非常噁心的肥宅」、「基本上已經算是被性侵了」。

台北地院審理時，郭男否認犯行，辯稱沒有強迫小咪，對方看到他真面目後，就沒有再繼續性行為。不過法官認為，小咪行為符合性侵受害者的反應，且出現典型創傷情緒症狀，加上雙方對話紀錄中，郭男曾希望賠償2萬5000元，換取小咪證稱自願發生性關係，合議庭因此認定郭男犯行。

郭男上訴二審，自稱罹患勃起障礙，還提出診斷證明為證。高院認為這是案發後取得，不代表犯案時就有不舉的毛病，何況郭男從警詢、檢方偵查到一審，都承認與女方發生性行為，上訴卻改口辯稱誤解性行為的定義、其實他和女方並沒真的嘿咻，高院指郭男卸責、不足採信，今駁回上訴，維持一審判決，還可上訴。

(中時新聞網)