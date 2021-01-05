桃園市政府今年持續推動健康幸福家庭補助計畫，提供婚後孕前健康檢查、第一孕期母血唐氏症篩檢、羊膜穿刺補助、人工生殖補助及中醫助孕養胎調理等多項服務，2015推動該計畫至今已幫助將近4萬個家庭，提供民眾最實際的補助計畫。

湯姓女子曾接受補助計畫，孕期發生出血症狀及脈絡叢囊腫，在醫師細心指導下進行飲食調養，並透過第一孕期母血唐氏症篩檢檢查及第二孕期進一步做羊膜穿刺檢查確認狀況，後來平安度過並於2019年8月14日產下1位女寶寶。

另李姓女子表示自身是高齡產婦，且又有妊娠高血壓的問題，但在中醫師調養體質後終於順利於產下寶寶，她提到十分感謝桃園市衛生局推廣這項福利，並針對高齡產婦羊膜穿刺還多補助2000元。

該計畫自2015年至今已累積幫助3萬8262個家庭，包含已協助補助約1萬1131個夫妻為生育前進行孕前健康檢查、高風險的育齡婦女提供羊膜穿刺補助共1萬8249位及協助不孕症婦女補助人工生殖並減輕了4324個家庭經濟負擔。

另桃園市府自2017年起提供中醫助孕調理及養胎調理協助桃園市婦女調整並改善體質共2540位，2019年起開始辦理第1孕期母血唐氏症篩檢補助，開辦至今已提供2018位懷孕並有需求的婦女檢查，其中80位檢查為高風險並已轉介治療。桃園市自2015年起出生率皆為六都最高，桃園2015至2020年12月出生寶寶13萬2744人，平均1年約有2萬2千名新生命，為六都成長之冠。

(中時 )