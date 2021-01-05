華爾街分析師雖看好Airbnb業務可望大幅成長的前景，但在該公司上個月首發股價大漲逾1倍後，市場認為其進一步上漲的空間可能有限。

Airbnb上市後的「緘默期」於周一結束，CNBC報導今年起有20多位分析師對這個住房共享平台展開研究，其中約三分之二建議持有該檔股票，但18位提出目標價的分析師中，有5位預期Airbnb將下跌。

在這些投資機構中，以投銀Needham & Company給出的目標價最高，為200美元。德銀與投銀Stifel Nicolaus提出的目標價最低，為130美元。

Airbnb去年12月以每股68美元出售首次公開發行（IPO）股票，在12月10日首日上市時股價飆升113%，收在144.71美元，市值達到865億美元，若以完全稀釋股數估算，其市值更突破1000億美元。

自首發上市以來，Airbnb在這3周的股價大致持平，受到估值已經過高的擔憂影響，周一Airbnb收跌5.21%，報139.15美元。

(時報資訊)