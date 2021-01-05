缺料問題影響智慧型手機客戶拉貨，光學鏡頭廠-大立光(3008)去年12月合併營收下滑至49.1億元，月減6.35%，失守50億元關卡，累計2020年第4季合併營收為152.93億元，季增3.4%，為2020年單季新高，大立光表示，由於進入淡季，1月拉貨動能將較去年12月下滑。

原本大立光預估，去年12月拉貨動能與11月差不多，不過供應鏈半導體等零組件缺料影響到客戶拉貨，讓大立光去年12月合併營收失守50億元關卡，低於原預估。

大立光去年12月合併營收為49.1億元，月減6.35%，年減3.7%，累計去年第4季合併營收為152.93億元，季增3.4%，年減16.7%，為2020年單季新高，累計2020年合併營收為559.44億元，年減7.9%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光去年12月合併營收比重10%到20%，10M以上產品佔60%到70%，8M產品佔營收比重佔0%到10%，其他產品約佔10%到20%。

大立光表示，去年12月合併營收主要是受供應鏈缺料影響客戶拉貨，由於進入淡季，1月拉貨動能將較去年12月下滑。

大立光將於1月7日舉行法說會，公布第4季財報並說明今年第1季營運展望，去年第4季新台幣急升，對營運遇逆風的大立光獲利恐是雪上加霜。

(時報資訊)