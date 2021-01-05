德國政府正在考慮是否要延後輝瑞/BioNTech新冠疫苗第二劑的注射，以便讓稀少的供給可以進一步增加；英國在上周已做出類似作為。

此外丹麥在周一通過，將輝瑞疫苗第一劑和第二劑的時間延長至6周。

德國衛生部目前正尋求獨立的疫苗委員會的意見，是否可以將第二劑延後到超過目前42天的最高限制。

目前衛生部長史潘(Spahn)飽受包括同黨同僚的批評，指稱德國未採購足夠的疫苗，而且遲遲未能進行全國性的大規模接種。史潘指出，一旦更多疫苗獲批准，今年夏天可以讓全國民眾獲得疫苗。

許多德國衛生專家對於英國延後第二劑提供的措施感到歡迎。目前許多政府先為更多人提供第一劑，延後第二劑的時間，來爭取先為更多的人施打疫苗。

柏林一家醫院的疫苗團隊主管表示，由於疫苗的稀少以及染疫人數眾多，先盡可能為更多的人接種疫苗，可能為一更有效的策略。

然而輝瑞/BioNTech在聲明中指出，沒有試驗數據顯示可以支持延後第二劑注射的作法。疫苗的安全性和有效性沒有在不同的試劑時程中進行評估，受試者都是在研究設計的特定(時間)窗口內進行。

歐洲醫藥署(EMA)表示，輝瑞疫苗第一劑和第二劑的時間間隔最高為42天，以獲得完全的保護。

據最新數據顯示，德國自12月27日以來已對23.9萬人進行接種，遠低於去年底前提供的130萬劑。而英國至今已對超過100萬人進行疫苗接種，遠高於歐洲總合。

丹麥衛生部長Brostrom指出，要儘可能地遵照原本的指導原則，在3到4周時間內進行第二劑接種。如果超過6周，就看不見受保護的科學證據。

(時報資訊)