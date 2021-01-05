民進黨團擬於11日起召開臨時會，處理今年度總預算、前瞻3期及國營事業等預算，國民黨團要求各委員辦公室各提50案修正動議，嚴格把關預算。國民黨團總召林為洲說，50案是最基本要求，平均一個機關不到一案，因此不算是祭出案海策略，但表達要嚴審預算的立場；黨團書記長林奕華表示，黨團重「質」而非重「量」，提案是要讓政府官員有更多機會向全民說清楚預算用途。

國民黨團總召林為洲說，50案是最基本要求，以前曾要求每位立委提500案，審查上兆的總預算歲出歲入預算案，要求各委員辦公室至少提出50案，換算下來，平均一個機關還不到一案，因此不算是祭出案海策略，但表達要嚴格審查的立場。

林為洲表示，身為在野黨要為民眾看緊荷包，國家已經這麼窮了，如今已調漲健保，未來可能再度調整勞保，期盼總預算能省則省，節省下來的預算，可以避免接下來的勞保調漲。

國民黨團書記長林奕華也說，50案對立委辦公室應該是基本款，「是希望但不是強力要求」，黨團重「質」而非重「量」，不管是政府編列預算做大內宣，要讓民眾知道是廣告，或者政策宣傳，以及數位身分證引發的資安疑慮，至今仍真相未明，這部分的預算都希望能予以保留，不管是凍結或刪除，要讓政府官員有更多機會和全民說明。

(中時 )