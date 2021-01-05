大園區五權里因長年缺乏活動中心和休閒公園，多借用廟宇舉辦活動，對於民眾相當不便，因此桃園市政府協助撥用並活化約1公頃的國防部軍備局閒置砲陣地營區，以約8500萬經費活化既有建物，規畫興建五權森林公園。

桃園市長鄭文燦5日出席開工動土典禮，未來將耗資千萬打造五權活動中心、五權日照中心，並推動森林公園新建工程，將命名為「五權森林公園」，預計今年底完工，相關場所及設施將提供五權里居民、巡守隊及松柏會所使用，滿足居民社福及休閒需求。

大園區五權里約有6000多位居民，且長者居多，因長年缺乏可舉辦活動的活動中心及休閒運動的公園，鑑於砲陣地營區閒置多年，因此桃園市府協助撥用及活化砲陣地營區既有空間，該案工程較為困難，歷經多年等待，終於金奇開始動工，將由大園區公所及都發局合作推動。

桃園市府規畫新建330坪地上1層的市民活動中心及日照中心，活化270坪暨有營舍，將提供巡守隊及松柏會使用，也規畫2600坪砲陣地為有景觀植栽區的森林公園，不僅完善社區設施，也保留鄉村風貌，未來更可運用鄰近青埔的地利之便。

(中時 )