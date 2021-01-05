桃園市中壢區一名80歲的游姓老翁，5日凌晨獨自外出散步卻不慎迷路，在寒冷的夜裡一路走了近2公里到觀音地區，大園警分局新坡派出所員警上午巡邏時發現迷路的老翁，將他帶返所以人臉辨識系統查詢身分，順利找到他的家人，讓老翁平安返家。

新坡派出所警員王品翔、蕭荃允，5日上午6時許巡邏行經觀音區廣大路542巷時，發現一名老翁神情疲憊在路邊徘徊，員警見他衣著單薄立即上前關心，但老翁疑似有失智情形，加上身體因受寒不停顫抖，連話都說不清楚，員警擔心老翁體力不支，趕緊將他帶回派出所休息，並提供毛毯及熱飲讓老翁保暖。

員警隨後利用人臉辨識系統查出老翁的身分，並聯繫其兒子前來派出所接人，老翁兒子見到父親平安無事後眼眶泛淚，連忙向員警道謝。

老翁兒子表示，父親以前曾因跌倒撞傷頭，導致記憶力受損，加上年紀漸長，失智情形越來越嚴重，常常不知道自己在做什麼，所以家人都不敢讓他獨自出門。今天一早發現父親竟不在房間，趕緊外出尋找，卻都不見父親的身影，正準備要到派出所報案時，就先接到員警的通知，讓家人們頓時鬆了一口氣，同時對於員警的熱心協助表示相當感謝。

(中時 )