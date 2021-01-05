台泥綠能公司攜手雲朗集團，將在知名少棒故鄉台東縣延平鄉紅葉村，打造「紅葉谷地熱園區」，未來正式發電後，不僅是繼宜蘭清水地熱後，全台第二個地熱發電基地。更是全台灣第一個結合再生能源、永續觀光與地方共生共榮的示範園區。

此案經延平鄉公所花一年時間進行再生能源評估與家戶說明，取得部落會議同意開發後，才進行委外招商案。鄉長胡黃廣文、台泥綠能總經理翁吉良與雲朗觀光副總張倚蘭也一同拜會台東縣政府饒慶鈴縣長，獲饒允諾共同努力重振紅葉溫泉風華。

未來紅葉谷將致力串連鄉內五個村落的資源與景點，像是體驗布農族文化的「布農部落」、「卡那歲工作坊」、「阿布絲傳統服飾工作室」、以及重要慶典「射耳祭」、訴求環境山林旅遊體驗的「烏尼囊多元文化工作坊」、「鸞山森林博物館」、武陵綠色隧道以及2626市集，讓旅人看到各式風貌的延平。

台泥指出，地熱發電是再生能源中可以24小時連續發電的「基載」穩定能源，利用地球內部的高溫地層水推動汽輪機發電，搭配尾水回注技術達到取熱不取水的資源循環利用，可取代煤炭、天然氣或核燃料。

「紅葉谷綠能園區」目前進入地熱探勘井鑽探籌備階段，台泥綠能將引進美國、紐西蘭先進國家的技術進行探勘，未來也將與地方村民討論合作地熱資源的再利用，像是地熱能源的循環利用，有效發展延平鄉農特產烘乾技術。

台泥綠能總經理翁吉良表示，「紅葉谷」是經過當地部落會議正式同意的名稱，將在3公頃的區域內建設一座約1MW( 1,000瓩)的地熱發電廠，及導入當地特色的泡湯溫泉園區，並結合雲朗集團在觀光領域的專業以及獲得米其林三星殊榮的經歷，使用在地食材打造富有地方特色的飲食體驗，同時計劃與當地遊程及民宿業者合作，建立一個旅遊平台打造兼具溫泉、戲水、餐飲等多功能低密度開發的觀光休閒園區。

(中時 )