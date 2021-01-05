蕭男車上後座放置的液態氮容器，因撞擊力道猛烈而破裂，大量氮氣外洩，消防人員緊急用薄被單覆蓋，避免直接接觸而凍傷。（消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

蕭男車上後座放置的液態氮容器，因撞擊力道猛烈而破裂，大量氮氣外洩，消防人員緊急用薄被單覆蓋，避免直接接觸而凍傷。（消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

擔任牛隻人工授精技術員的蕭男，中午開車在西濱快速道路下方鹿港平面道路口與曳引車擦撞，整輛白色自小客車車尾被撞爛。（消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

事故發生後曳引車頭也受損。（消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

差一點就沒有小牛了！在田中酪農牧場擔任技術員工作的31歲蕭男，5日中午開著自小客車載著一桶液態氮容器前往芳苑牧場，卻在西濱快鹿港平面道路路口不慎與48歲邱男駕駛的曳引車擦撞，整桶液態氮因撞擊破裂流出，消防隊搶救時才得知裡面裝的是牛體精液，緊急以被單包覆避免接觸到氮氣凍傷。

鹿港交通分隊小隊長郭元章指出，發生事故的路口並未設置號誌燈，今天中午12時02分，蕭男開車由新生路往西行，在台61線西濱平面道路182.8公里處路口，遭邱男的曳引車擦撞，曳引車車頭毀損，白色自小客車車尾和右側車身被撞爛，放在後座的整桶液態氮容器也因撞擊力道而破裂，氮氣不斷洩漏。

消防第三大隊長施順仁表示，獲報後共出動消防車2輛、救護車1輛，消防人員6人到場，蕭男被救出時意識清楚，頭部、四肢有明顯外傷，經送彰濱秀傳醫院檢傷、治療，幸無大礙。

而放在自小客車後座的液態氮容器，內裝有牛體精液，消防隊員先以被單覆蓋容器避免直接接觸遭凍傷，現場待命警戒直到12時45分氮氣洩漏完畢後歸隊。

警方表示，洩漏出來的是液態氮，但牛精液並未流出，所以警消在場都無人聞到「嘉明的味道」，蕭男父親接獲通知，隨即趕到場接手處理，繼續將整桶牛體精液運往田中。至於桶內牛體精液是否仍新鮮可用，蕭男家人未再多說。

(中時 )