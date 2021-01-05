公路總局5日表示，每年國人所矚目的武陵農場櫻花季，經武陵農場針對場內櫻花開放時程評估後，2021年櫻花季疏運時程正式宣布於2月12日(大年初一)登場，持續至3月1日(星期日)，共計18日，包含春節及二二八連續假期。

公路總局說，為讓上山民眾能有安全舒適的行車環境，並悠遊高品質的賞櫻空間，將比照往年，再次與退輔會暨森林保育事業處、武陵農場、雪霸國家公園、交通部觀光局暨參山國家風景區管理處、臺中市政府及宜蘭縣政府等相關單位合作，共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。

第一，場內總量管制：櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客分為團體票1,000人及搭乘公共運輸散客3,200人；住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平臺登記並換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

第二，道路交通管制有三項：1.臺7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：櫻花季期間中124線將由臺中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及臺中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

2.臺7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊於櫻花季禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，臺中市政府警察局將於花季期間嚴加取締。

3.臺7線及臺7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

第三，啟動團客預約入場機制，公路總局說，因應國民旅遊需求，2021年櫻花季每日開放團客20部甲類(大型)遊覽車及10部乙類(中型)遊覽車入場(須加裝GPS設備)，並須先行於武陵農場建置之預約平臺辦理登記。

第四，公共運輸接駁上，公路總局說，規劃了「國光客運臺北車站－武陵農場」、「臺北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」等6路線。

購票時，公路總局說，「臺北及宜蘭地區至武陵農場」採預售方式由國光客運業者窗口（全國連線車站）及超商（7-11、全家、萊爾富）售票，1月6日起開放預售。至於「梨山至武陵農場」，則採「網路APP預售」，可於「TBS臺北轉運站」App購買來、回全票及武陵農場全票門票，1月11日開放預售。

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