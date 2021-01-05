美股在2021年首個交易日表現不如亞股亮眼，道瓊工業平均指數更在4日盤中一度大跌超過500點，最終3大指數全面收黑，寫下去年10月以來單日最差表現，科技巨頭跌幅尤其慘重。為何華爾街對美股抱持憂慮態度？主要是美國喬治亞州2席參議員決選，目前民調來看民主黨贏面大，恐讓企業稅政策實施成真。

摩根大通資產管理策略師Patrik Schowitz表示，如果民主黨最終贏得參議院，那麼很可能看到美股負面反應。現在看來，市場顯然已經做好了擁抱「藍色浪潮」的準備。

據《華盛頓郵報》日前報導，披露一份長達1小時的錄音檔，川普打電話向喬治亞州共和黨籍的州務卿拉芬斯佩格施壓，逼他找出足夠支持川普的11780張選票，推翻在拜登在該州勝選結果，拉芬斯佩格卻斬釘截鐵指出，川普所述內容沒有事實根據。此事流出後，導致民怨沸騰，雙方支持者的嫌隙加深，更導致決選情勢更加詭譎。

喬治亞州2席參議員決選將在周二(5日)登場，目前有超過303萬名選民提早投票，這攸關參議院是否從共和黨控制轉為民主黨的契機，協助拜登政府上台後推動政策更有效率。從目前民調來看，民主黨的候選人以些微差距領先，預計原本在去年11月到來的藍色浪潮，是否會在5日實現，引發眾人矚目。

不過，由於差距可能極小，喬治亞州的參議員選舉可能會如同美國總統大選一樣，無法在當日開出結果。

(中時新聞網)