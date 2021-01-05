91歲張姓婦人骨質嚴重疏鬆，導致她才跌倒就骨折，經手術搭配骨質疏鬆藥物治療，終於存了些骨本。（亞大醫院提供／林欣儀台中傳真）

台中高齡91歲的張姓婦人骨質密度檢測值為負5.9，疏鬆程度宛如「蛋捲」般脆弱，她日前不慎在家中跌倒，導致左側髖部疼痛到無法站立，就醫檢查為左側股骨粗隆間骨折，需手術治療，醫師考量她骨質嚴重疏鬆，決定以內釘固定搭配藥物，幫張婦增加骨本，未來再逐步恢復行走。

家屬告訴醫師，老奶奶年紀雖大，但生活中的許多瑣事都能夠自理，直到日前跌倒導致左側髖部劇烈疼痛，讓她連自行站立都沒辦法，生活大受影響，雖醫療團隊評估需手術治療，但擔心老人手術風險高，一度相當猶豫。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師吳信廷指出，經骨質密度檢測發現張婦骨質密度值為負5.9，較正常值正負1.0低許多，一旦遭外力撞擊或跌倒就很容易導致骨折；再評估張婦年紀大，決定藉由股骨近端髓內釘固定方式治療骨折情況，先讓她能坐輪椅維持行動便利，等股骨癒合後再慢慢訓練行走。

吳信廷表示，因張婦骨質嚴重疏鬆，決定輔以骨質疏鬆藥物治療1年以上，期間並需補充鈣片與維生素D，幫她存骨本；髖部骨折堪稱是老人殺手，而股骨粗隆間骨折更是髖關節中常見的創商，根據研究，年邁長者若出現髖部骨折問題，1年內死亡率高達20至30％，其主因為骨折後的長期臥床導致嗆傷、肺炎、泌尿道感染或下肢靜脈栓塞等併發症。

吳信廷強調，許多長輩因害怕跌倒，刻意減少活動，卻反而因此加速老化或出現失能情況，家屬可調整家中設施、提供輔具，並建議長者養成運動習慣，降低受傷風險。

(中時 )