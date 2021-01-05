2017年市府針對瑪陵坑溪、友蚋溪、拔西猴溪及暖暖溪，進行「生態調查」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府自2003年實施封溪護魚，近年與瑪陵居民合作使用蝦網、魚叉，一同移除移除10種外來種魚類。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府自2003年實施封溪護魚，近年與瑪陵居民合作使用蝦網、魚叉，一同移除10種外來種魚類，總計1161尾，未來將與國小結合推動環境教育，市長林右昌表示，目前原生魚種復育良好，暖暖溪、瑪陵坑溪開放民眾垂釣，未來會持續進行復育工作。

林右昌說，2017年市府針對瑪陵坑溪、友蚋溪、拔西猴溪及暖暖溪，進行「生態調查」，發現部分河段出現疑似被放生的外來魚種侵入，或是有民眾餵食情形，因此，開始與自然生態保育協會加強調查、防範，目前保育成果相當豐碩，魚類復育成果也很好，外來魚種只有1％，呼籲民眾一同守護溪流，與大自然共存共榮。

產業發展處長黃駿逸指出，這幾年編列經費進行生態調查，4年來調查52次，發現魚類原生種6科19種、兩側洄游種2科2種、外來種4科10種、無保育類魚種、特有種2科3種，其中前5優勢魚種為台灣馬口魚、台灣石賓、鯝魚、粗首鱲、火口屬慈鯛。

黃駿逸表示，外來魚種容易破壞當地生態，使原生種魚類被捕食或排擠，造成生態失衡，因此，開始與地方居民合作進行移除工作和淨溪活動，並在社區舉辦護溪講座，漸漸有了成效，預計2月開始，結合瑪陵國小推動溪流環境教育，他也呼籲，溪流保育不易，請大家不要餵食溪流的魚類，更不要進行放生，對溪流環境造成影響。

(中時 )