明基材第四季營收40.6億元 創六年來高點 16:292021/01/05 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於面板需求強勁，偏光片廠出貨維持在高檔，明基材（8215）公布12月合併營收約13.64億元，為2020年的單月次高紀錄，累計第四季合併營收約40.6億元，季增6.12％、年增18.85％，寫下近六年來的單季高點。累計明基材2020年合併營收約150.5億元，相比前一年成長7.94％。 明基材5日開盤跳空大漲，隨即攻上漲停鎖死，終場就以漲停價30.7元作收，成交量則是放大到2.74萬張。 大立光2020年12月營收罕見雙衰退 終結連4月營收50億元榮景 GIS-KY 12月營收 攀兩年來高點 (工商 ) #明基材 #合併營收約 #六年 #季營收 #需求強勁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聚碩2020年營收135億元 歷史新高 17:502021/01/05 財經 房地產代銷龍頭海悅國際 12月營收站上5億元大關 18:272021/01/05 財經 《光電股》圓展去年營收攀新高 今年再拚增雙位數 15:572021/01/05 財經 《半導體》宏捷科去年12月營收3.47億元 登5年來同期新高 15:572021/01/05 財經 《光電股》上月營收失守50億關卡 大立光：1月拉貨動能降 16:142021/01/05 財經 凱美12月營收創歷史次高 16:492021/01/05 財經 《電機股》和勤12月營收創單月新高 今年營運年增兩位數目標不變 16:312021/01/05 財經 《半導體》遠距需求延續 強茂今年營運看俏 09:262021/01/05 財經 海悅12月合併營收 站上5億元大關 17:122021/01/05 房市新訊 筆電用電源訂單強勁 群電12月營收年增15.6％ 14:512021/01/05 財經 《電子零件》南電續攻13年新高價 今年成長續看旺 11:252021/01/05 財經 財經熱門新聞 被川普賜死後 華為業務大縮水？ 任正非一句話回應 - 財經 疫情發燒！ 全球航運首見大塞船 陸外貿反而不妙了？ - 財經 台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 - 財經要聞 - 工商時報 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 外資去年狂賣6千億認錯 散戶進場注意5顆星股票 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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