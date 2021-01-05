由於面板需求強勁，偏光片廠出貨維持在高檔，明基材（8215）公布12月合併營收約13.64億元，為2020年的單月次高紀錄，累計第四季合併營收約40.6億元，季增6.12％、年增18.85％，寫下近六年來的單季高點。累計明基材2020年合併營收約150.5億元，相比前一年成長7.94％。

明基材5日開盤跳空大漲，隨即攻上漲停鎖死，終場就以漲停價30.7元作收，成交量則是放大到2.74萬張。

(工商 )