藝人哈孝遠和151林彥君共同主持《食尚玩家》培養出好默契，加上最萌身高差，使得緋聞滿天飛，直到哈孝遠和空姐妻瑄瑄結婚都沒有停止。近日節目安排瑄瑄正面對質林彥君的橋段，當林彥君被問到敏感問題，居然掉頭就走。

瑄瑄近日上節目《聽媽媽的話》，製作單位安排神秘嘉賓林彥君到現場，令瑄瑄措手不及，尷尬到無法正常眼神交會，主持人小禎馬上詢問瑄瑄有沒有懷疑過哈孝遠和林彥君？瑄瑄坦言「多多少少都會有」。隨後節目回放哈孝遠接受測謊機的片段，其中被問到有無跟林彥君交往過？他想了一下說沒有，未料測謊機顯示紅燈，讓瑄瑄驚呼緋聞是真的？

剛好林彥君就坐在眼前，瑄瑄決定正面詢問緋聞的真實性，林彥君無奈地表示不知道謠言從哪來，從很有默契傳成有點曖昧，最後就變曾經交往過，就連哈孝遠結婚了，自己還是被冠上「小三」。瑄瑄則說哈孝遠喜歡小隻女，但自己身高快170cm，一點都不符合標準，此時哈孝遠的好友跳出來緩頰，開玩笑說林彥君充其量只是寵物，稍微化解尷尬的氣氛。

不過，林彥君最終仍被要求玩測謊機，當被問到「哈孝遠有對你示愛過嗎？」她居然尷尬的笑了三聲，臉頰瞬間漲紅，顯然無力招架，最後丟下一句「我想走了」便離開現場，讓現場的人都錯愕不已；林彥君回座後，小禎繼續追問：「哈孝遠對你示愛你會接受嗎？」林彥君斬釘截鐵地回「不會」並通過測謊，才證實緋聞只是烏龍，瑄瑄故作吃味地表示：「你們都以為我真的開朗啦」林彥君連忙澄清和哈孝遠因為主持關係，一定要有點好感才能配合，瑄瑄聽完點頭同意，成功化解心中的芥蒂。

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(中時新聞網)