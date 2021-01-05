年近八旬鄭姓老翁，日前寒夜裡被發現路倒在霧峰區中投東路一段368巷口，所幸路過的民眾及隨後感到的台中市警察局霧峰分局萬豐派出所員警，給予即時的幫忙，才沒讓老翁在寒流中給凍壞了，員警也好人做到底，載送老翁及其腳踏車回家。

日前低溫寒流報到，中市一名獨居在霧峰光明路的77歲鄭姓老翁，下午騎腳踏車外出購物，不料天晚要回家時，卻迷路了，一直騎、一直騎還是找不到回家的路，騎到累了，就倒在霧峰區中投東路一段368巷口。

寒夜裡老翁迷路又路倒，台中市警察局霧峰分局萬豐派出所員警，耐心詢問老翁年籍資料，並用警用電腦比對，找到老翁住家。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

寒夜裡老翁迷路又路倒，台中市警察局霧峰分局萬豐派出所員警，直接送老翁回家，連腳踏車也一起。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

晚間7點多，恰巧有二位路過的民眾，看到老翁躺在路旁，除立刻報警請求協助外，其中一位民眾還提供原本外出給小孩買的熱食，讓老翁先補充熱量，不至於失溫，萬豐派出所員警到場後，透過警用電腦比對，確認了老翁身分，但老翁堅持身體無恙，不就醫，不過員警還是擔心老翁再次走失，直接就用巡邏車載老翁及其腳踏車回家。

霧峰分局長陳家銘表示，近日氣溫變化劇烈，除適當增減衣物保暖之外，亦請多關心家中長輩的身體狀況。若家中有成員疑有失智或經常走失的狀況，可佩戴名牌或在衣服繡上姓名、電話，更可申請愛心手環。感謝熱心民眾的即時協助，讓大眾共同守護長輩的安全。疫情期間，請民眾勤洗手、量體溫，人群密集處請依規定配戴口罩，保護自己也保護他人。

(中時 )