和勤(1586)12月合併營收2.55億元，月增7.8％，年增11.23％，創單月歷史新高；累計2020年全年營收23.08億元，年增10.17％。和勤表示，客戶訂單延續以及新產品加入量產的預期下，2021年營運將維持成長態勢，以營運兩位數成長為目標。

和勤12月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.78億元，占比69.52％；硬碟機構件（VCM Plate）0.8億元，占比31.44％。大陸車市旺季效應持續，公司的汽車零件客戶需求穩定成長之外，也增加進口替代的訂單，汽車零件營收淨額連續四個月創下歷史單月新高，也成為公司營收持續成長的動力；硬碟（HDD）零件訂單保持穩定，出貨仍以毛利率高的高階雲端伺服器為主。

此外，第4季營收7.02億元，創下單季歷史新高。和勤表示，公司的客戶涵蓋大陸各大品牌車廠，隨著大陸車市回到成長態勢，且因新冠肺炎疫情促使車廠的零件採購逐步在地化，汽車產業的自然成長加上進口替代的訂單，公司汽車零件出貨的成長動能在2021年將再加速。

其中，電動車相關零件的營收占比將持續提升，目前電動車零件的營收占比已達10％以上，主要為美系電動車大廠的零件全球獨供貢獻，和勤深化與電動車大廠的合作，獨供零件品項增加之外，也配合新車款的零件開發，將同步受惠電動車大廠產量增加與新車款上市。和勤除了供應美系電動車高壓開關的平台件以外，2020年也已完成車門鎖的驗證，2021年開始供應電動車廠門鎖零件。此外，和勤集團積極開發其他品牌能源車客戶，部分零件也陸續供應，預期2021年電動車零件營收比重將進一步拉高。

(時報資訊)