韓國統計局(Statistics Korea)5日最新報告，受疫情影響使得越來越多民眾可以接受利用網購來買商品。因此，韓國11月線上購物金額，也創下歷史新高。

韓國官員表示，11月份網購交易金額為15.1兆韓元，約138億美元，年增率為17.2%。因擔心被感染，故民眾儘量避免外出至公共場所，線上購物的方式也漸漸廣為大家接受。

2020年11月，通過行動裝置方式，例如智慧型手機，平板電腦等網購年增率為21.9％，為10.3兆韓元，佔所有線上購物總額的68.1%。

根據統計，消費者最常利用網路來採買食品，外叫食物，以及購買電子產品。同期，線上食物外送的年增率飆升為60.6%，至1.64兆韓元。至於，食品和飲料網購交易，也大幅年增47.1%，達1.76兆韓元。

另外，網購率在電子和電信產品方面增加42.4%，達1.96兆韓元；而家庭日用品則增家36%，達1.24兆韓元。不過，與旅遊相關，以及文化和休閒方面的網購率，在去年11月份繼續下滑，原因是民眾須外出有染疫疑慮。

因此，線上旅遊業與和運輸服務的購買金額，大降52%，近七千億韓元。同時，文化和休閒服務的網購金額也狂降65.8%，萎縮至不到七百億韓元。

(時報資訊)