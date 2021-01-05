IC測試載板廠雍智科技(6683)受惠測試載板需求續強，2020年12月營收持穩高檔，使第四季淡季營運續強，再以「雙升」佳績連3季改寫新高，帶動全年營收大增近5成、亦創歷史新高。展望後市，由於測試需求持續暢旺，法人看好雍智上半年營運淡季續強。

雍智公布2020年12月自結合併營收1億元，月增0.38％、年增達46.23％，表現持穩高檔、續創同期新高。帶動第四季合併營收3.44億元，季增0.49％、年增達63.51％，連3季改寫歷史新高。累計全年合併營收12.28億元、年增達49.05％，同步改寫歷史新高。

雍智受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求量增，包括晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板等出貨暢旺，使去年營運成長動能暢旺，第三季及前三季營收及獲利同步創高，第三季每股盈餘（EPS）3.64元、前三季每股盈餘達9.08元。

雍智去年單月營收於10月攀峰，隨後成長動能雖因產業步入淡季而轉弱，但仍持穩1億元以上高檔，使第四季營收表現淡季續強，順利再創「雙升」佳績、連3季改寫新高。成長動能暢旺使雍智全年營收大增近5成、順利改寫新高，法人看好雍智全年可望賺逾1股本。

展望後市，雍智看好今年5G及WiFi 6世代交替商機，持續布局相關領域的IC測試板及老化測試載板商機，並看好智慧電視系統單晶片（SoC）相關IC測試板接單，電源管理、射頻（RF）等IC老化測試載板等訂單亦同步看旺，法人看好雍智上半年營運將淡季續強。

(時報資訊)