台南市防疫旅館共有516間房，預約登記率近7成，主以返台民眾為主。不過，一名張姓移工仲介業者表示，雖然仲介業者可媒合檢疫宿舍（移工宿舍），但畢竟數量有限、且價格不一，因此仍會為移工尋找防疫旅館。張姓仲介擔憂，未來返台團聚民眾漸增，防疫旅館恐不足，政府要超前部署。對此，南市府勞工局強調，目前南市檢疫宿舍入住率約85％，且經觀旅局爭取，南市防疫旅館有望增加100間房，因此不必過度擔心。

農曆新年即將到來，預估將有大批海外民眾返台過年，屆時防疫旅館需求恐大增。多位民進黨籍台南市議員5日指出，目前6都中，以台北市的防疫旅館最多、共計6191間房，其次依序為高雄市3856間、桃園市2023間、台中市1450間、新北市1127間，台南市為六都最少。議員還說，再加上台南國旅復甦，旅宿業者訂房率高，恐排擠防疫旅館增加的數量。

一名張姓移工仲介業者也透露，自去年年中開放移工入境後，已馬不停蹄協助移工來台居家檢疫。根據規範，越南、泰國籍移工須在入境前3日，確認居家檢疫的場所，若臨時有變動，業者須盡速協調確認地點，始可入境。而移工居家檢疫期間，除不得外出，也須在檢疫期滿後，赴醫院進行篩檢，並返家等候報告，確認陰性後才可上工。

張姓仲介指出，仲介業者可向政府提出申請檢疫宿舍查核，或自行媒合檢疫宿舍、防疫旅館。以她個人經驗而言，公司目前提供的檢疫宿舍，由於須符合「一人一室」規定，僅能住3至4位移工，剩餘的移工仍要向防疫旅館申請，「有點擔心房間會不夠。」

不過，台南市政府勞工局勞動條件科股長嚴瑞宏則強調，目前台南市合法的檢疫宿舍共有20處、提供489間房間，入住率約85％，以越南、泰國籍移工為主。他分析，由於目前印尼移工暫緩輸入，且菲律賓籍移工、社福工（家庭看護工）須集中檢疫，因此事實上目前南市的檢疫宿舍仍屬「供過於求」。

嚴瑞宏還說，目前台南市移工申請入住防疫旅館僅200間房，入住率不到一半，再加上目前東南亞各國來台班機少，且移工入境數量下滑許多，應不至於排擠春節返台民眾。至於我國民眾自15日起，居家檢疫標準將從「一人一室」升級成「一人一戶」，移工是否受影響？嚴瑞宏說，一切以勞動部公告為主，目前仍維持「一人一室」。

(中時 )