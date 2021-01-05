名嘴許聖梅自從轉戰購物台後，因為常常接觸護膚、瘦身等保養產品，竟然意外改善了過敏皮膚。近日也受邀到美妍會館體驗貴婦級臉部及全身保養，許聖梅忍不住要分享體驗感受。

平日忙於工作的許聖梅，曾在節目中受訪透露，由於身心壓力過大，近幾年來身體狀況堪慮，除了胸悶以外，有時做比較劇烈的運動還會喘不過氣。除此之外，看來纖瘦的許聖梅竟也是三高危險群，被醫生判定是「泡芙人」，警告她要慎防中風。

更讓許聖梅煩惱的是長年的過敏。她自曝一次過敏大爆發，整張臉腫了一大圈，竟然變成麵包超人。經常需要化妝卻碰上過敏皮膚，連頭髮造型膠都不能噴到臉，否則馬上起過敏反應。許聖梅說，她因此對護膚保養品非常謹慎挑剔，尤其一定要用天然萃取製成的保養品，並且還要關注肌膚的敏感度搭配使用。

不論護膚或是全身放鬆淋巴按摩，技巧精良的美容師，更像是身心溝通師，讓人身心放鬆。(圖/蘋果花開美妍會館提供)

許聖梅得意展現經過貴婦級舒緩調理後的身形，神采奕奕。(圖/蘋果花開美妍會館提供)

許聖梅開心表示，為了讓身心放鬆，她到台北東區一家高檔護膚美妍會館，透過含有瑞士珍稀蘋果因子和法國礦岩花植物精萃的天然植物按摩精油，搭配美容師溫柔的手技，讓她從頭到腳都輕盈放鬆。

透過紓壓養顏課程，許聖梅自覺身心清爽。她很開心終於找到天然成分的保養品，能夠讓她的敏感脆弱肌膚完全吸收。皮膚不但沒在天氣變化時鬧脾氣，還更顯光滑，許多人都稱讚她近來看起來氣色真好。

許聖梅不但把整組帶回家做日常保養，還強調如果找到空檔時間，一定會再去美妍會館，不論護膚或是全身放鬆淋巴按摩，她忍不住分享，「因為店內的美容師不只專業度高，更像是身心溝通師，比我還瞭解自己的身體。」

(中時新聞網)