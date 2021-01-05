自從大選失利加上選舉官司吞敗連連之後，美國總統川普鮮少出席公開場合，不過在決定掌控參議院的喬治亞州參議員準備舉行二輪選舉之際，川普罕見親自出馬赴喬治亞州替爭取連任的共和黨參議員們造勢，並表示民主黨總統當選人拜登不可能贏，自己早已大贏他將繼續「往死裡鬥」，呼籲共和黨議員們推翻大選結果，替他捍衛總統大位。

自大選失利之後，鮮少出席公開場合的川普罕見赴喬治亞州替共和黨議員競選連任造勢，嗆拜登不可能入主白宮。

據美聯社報導，川普在喬治亞州的戶外造勢會場上，向支持者大喊「拜登不可能入主白宮」。報導指出，雖然川普赴喬治亞州，主要是替競選連任，但選情陷入膠著的參議員羅夫勒（Kelly Loeffler）和帕度（David Perdue）們造勢，但在造勢場上多半環繞在自己大選爭議上。另外，羅夫勒也向選民表示，自己也加入了反對認證拜登選舉人票的行列，

川普在造勢場上再次提到大選舞弊叢生，但此一說法早已被不論是民主黨或共和黨所主掌的州政府所反對，連美國最高法院也不予受理；一度聲稱授權全國檢察官調查選舉舞弊的前司法部長巴爾（William Barr）也證實，並未存在足以扭轉大選的系統性舞弊。

值得注意的是，彭斯雖然先前拒絕呼應川粉議員的請求，也就是要法官賦予他在儀式性主持6日選舉人團票認證時有獨斷權力可判定哪一方的選舉人票有效，但彭斯於5日向共和黨選民表示，「到了6日，在國會會有我們的日子」，讓川普也向喬治亞州選民表示，「希望我們偉大的副總統幫我們度過難關，他是個好人；當然，如果他不如此，我就不會這樣喜歡他了」。

(中時新聞網)