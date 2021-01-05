自從大選失利加上選舉官司吞敗連連之後，美國總統川普鮮少出席公開場合，不過在決定掌控參議院的喬治亞州參議員準備舉行二輪選舉之際，川普罕見親自出馬赴喬治亞州替爭取連任的共和黨參議員們造勢，並表示民主黨總統當選人拜登不可能贏，自己早已大贏他將繼續「往死裡鬥」，呼籲共和黨議員們推翻大選結果，替他捍衛總統大位。
據美聯社報導，川普在喬治亞州的戶外造勢會場上，向支持者大喊「拜登不可能入主白宮」。報導指出，雖然川普赴喬治亞州，主要是替競選連任，但選情陷入膠著的參議員羅夫勒（Kelly Loeffler）和帕度（David Perdue）們造勢，但在造勢場上多半環繞在自己大選爭議上。另外，羅夫勒也向選民表示，自己也加入了反對認證拜登選舉人票的行列，
川普在造勢場上再次提到大選舞弊叢生，但此一說法早已被不論是民主黨或共和黨所主掌的州政府所反對，連美國最高法院也不予受理；一度聲稱授權全國檢察官調查選舉舞弊的前司法部長巴爾（William Barr）也證實，並未存在足以扭轉大選的系統性舞弊。
值得注意的是，彭斯雖然先前拒絕呼應川粉議員的請求，也就是要法官賦予他在儀式性主持6日選舉人團票認證時有獨斷權力可判定哪一方的選舉人票有效，但彭斯於5日向共和黨選民表示，「到了6日，在國會會有我們的日子」，讓川普也向喬治亞州選民表示，「希望我們偉大的副總統幫我們度過難關，他是個好人；當然，如果他不如此，我就不會這樣喜歡他了」。
(中時新聞網)
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