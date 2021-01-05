時序進入秋冬年末，趕工、歲修等臨時性及動態性作業增加，人員及機具、設備進出與使用頻繁，除相對升高危害作業風險外，也提高新冠肺炎疫情潛在風險，桃園市勞檢處啟動春安檢察，著重防墜落、觸電、吊掛清洗、過勞等工安，籲業者注重勞工安全。

勞檢處長李賢祥表示，農曆春節前夕，往往會增加許多零星工程或一些臨時性、動態性作業，危險性大增，勞檢處將針對工廠、新建工地及移工人數較多的事業單位入場檢查，並加強查核一般臨時修繕工程如廣告招牌架設、屋頂或歲修作業等，督促資方落實各項防災機制及保護職場工作者安全健康，他強調勞動檢查只是最後一道防線，勞工的工作安全需要每位雇主的關心。

勞檢處指出，針對歲修作業人員及機具要落實進場管制，提前告知承攬作業的危害及共同作業時其它人員機組運作情形，並嚴格管制動火許可、用電安全、局限空間作業。若是進行廠房及屋頂翻修，要加強預防高處開口及踩空墜落，勞工務必掛安全索、戴安全帽，現場也要有護圍和踏板。

勞檢處提醒，吊掛作業、屋頂作業、外牆清洗作業、使用道路作業、鄰接道路作業、儲槽或電鍍槽清理作業等歲末常見的臨時性、短暫性作業，務必要慎防墜落、物體飛落、被撞、感電及中毒等，做好災害預防設施，因應疫情，也提醒業者要加強移工分流管理，更要避免歲末加班趕工過勞，務必讓每位勞工都能平安健康回家過年團聚。

(中時 )