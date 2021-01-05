桃園大廟景福宮今年引進「多語化自動籤詩機」，有中、英、日、韓、越等5種不同語言，讓外國人看文言文的籤詩不再「霧煞煞」。（蔡依珍攝）

桃園大廟景福宮今年引進「多語化自動籤詩機」，有中、英、日、韓、越等5種不同語言，讓外國人看文言文的籤詩不再「霧煞煞」。（蔡依珍攝）

近300年歷史的桃園大廟景福宮，老廟力圖創新，今年引進全自動的解籤機，只要求籤後在螢幕動動手指，就能印出含有解釋的籤詩，甚至有中、英、日、韓、越等5種不同語言，讓外國人看文言文的籤詩，不再「霧煞煞」。

桃園大廟景福宮主委簡征潭表示，桃園大廟位處老城區，具有悠久歷史，建築形式精美，石雕神龕雕工細緻，不但有台灣廟宇少見的「前後對場」形式，更保存許多清代重要古匾，吸引許多外國觀光客一探宗教之美。

簡征潭說，不少外國人喜歡體驗求籤詩問事，但就連台灣人看文言文的籤詩，都需要解籤師講解，遑論外國人，特別引進「多語化自動籤詩機」，只要輸入籤號、選擇語言，就會自動列印出籤詩，上頭除了保留原有的文言文籤詩，另外也有各國語言的譯文，透過不同語言的籤詩，讓外國人體驗宮廟文化，求籤問事更方便。

簡征潭說，除了基本的中文、英文、日語和韓文，也特別增加越南語，他指出越籍新住民或移工也有祭拜文化，而且非常虔誠，不亞於台灣人，甚至曾見新住民一口氣捐10萬元香油錢的情況，因此特別翻譯成越文，照顧桃園眾多的新住民和移工族群。

(中時 )