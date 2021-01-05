民進黨政府2020年底在立法院以人數優勢下，強行通過開放含萊克多巴胺美豬9項行政命令，全數完成備查。國民黨隨即同步推動「反萊豬食安公投」全國性公投，即日起展開第二階段連署。國民黨團5日召開記者會，宣布「反萊豬食安公投」即刻啟動全國連署行動，國民黨團每位委員將負責至少1,000份連署書，國民黨中央與立法院黨團將會分進合擊，未來將舉行各類大型造勢活動，首站將由中壢起跑，以挺萊豬議員王浩宇1月16日罷免案，作為打響反萊豬公投的「起身炮」。

國民黨團總召林為洲表示，身為「反萊豬護食安」公投案領銜人，昨日接到中選會二階段公投連署通知，審核通過一階段連署人數以及公投主文，國民黨團將配合黨中央即刻展開二階段連署行動。林為洲指出，通過審核的公投主文為：「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

林為洲說，公投投票日將在8月28日周六舉行，二階段連署數須達上一屆總統大選總選舉人數百分之一點五以上，約在29萬份左右，國民黨將連署目標定在至少50萬份以上，除避免連署瑕疵、錯誤等遭到剔除外，同時展現國人反萊豬的決心，二階段連署必須在3月19日前完成連署送交中選會審查。

林為洲表示，反萊豬在國會攻防已經告一段落，國民黨團經過多次慘烈的攻防，期待能夠擋下萊豬進口，至少能夠制定萊豬進口相關限制法令，然而民進黨以多數暴力無視高達6成民意反對萊豬進口，輾壓民意、輾壓在野黨讓進口萊豬9項行政命令完成備查。

因此，國民黨直接訴諸民意，林為洲說，將全國劃分159區，也就是所有議員的選區總和，每一區至少都會有一個友善連署點，接下來的週末假期在各區人潮聚集地如市場、廟口等舉辦大型活動宣導反萊豬公投，民眾可以下載填妥連署書後送交這些連署點。黨籍立委也會參與下鄉宣導，國民黨的吉祥物「春嬌與志明」，兩隻製作精美的「台灣豬」模型，都會一起參與，全國跑透透，幫忙宣導反萊豬，將萊豬逐出台灣。

國民黨團書記長林奕華表示，蔡總統所謂的「謙卑、謙卑、再謙卑」，不過就是利用立院多數的「黨代表」，直接輾壓民意，讓含萊劑的美國全豬進口。也因此國民黨必須發動公投，展現人民的意志，讓蔡政府知道什麼是「謙卑」。

林奕華提醒民眾，反萊豬公投連署書在填寫時，每個欄位除了編號之外，其餘都必須填寫清楚，字體工整、不可代填、戶籍必須完整填寫，尤其鄉鎮市區里鄰務必寫明清楚，居住在6都的民眾只需填寫「市」，不必填寫「台灣省」。林奕華表示，在一階段連署時，中選會對於里鄰未填寫的連署書都會剔除，生日必須用民國填寫，如此才能完整完成一份公投連署書。

林奕華表示，從今天開始，每一位委員的臉書都會提供下載連署書的附件或連結，民眾填寫完畢後可就近親送或寄送到委員服務處或國會辦公室。林奕華懇請全國民眾共同參與連署，這不進僅只是反萊豬，更深層的意義是反獨裁、反威權，一個不願意跟人民溝通的政府，無視高達6成以上民眾反對萊豬進口的政府，人民就用公投展現意志，自己的食安自己救，請全國民眾一同支持、參與連署行動。

藍委賴士葆表示，從即刻起，反萊豬公投連署開始連署，每位黨籍區域立委、不分區立委責任區都會開始動起來，在每個市場、社區、夜市人潮聚集處都會設立連署點民眾也可以到國民黨及各級民意代表臉書上，自行下載連署書，填寫完畢後，親送或寄送到最近國民黨籍民意代表的服務處即可。

賴士葆指出，民眾疑慮公投連署、投票還有一段時間，如今萊豬已經開放進口，未來有機率吃到萊豬怎麼辦？賴士葆建議國民黨執政的各縣市政府，可比照台中市長盧秀燕所制定的「台灣豬」金標章做法，凡申請金標章業者，必須通過市政府嚴格查察通過沒有萊劑肉品後，准許張貼，期限一年，比蔡政府可自行下載的標章、只要填切結就可張貼的標章，更具有公信力。

藍委陳玉珍呼籲國人，與其擔心不知是否會吃到萊豬、市場上會不會買到萊豬，不如站出來自己的食安自己救。民進黨在國會以多數暴力強過萊豬進口9項行政命令准予備查，代表代議政治已經失靈，唯有透過公投，在8月28日勇敢站出來，捍衛自己的食安及健康。

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