新北市住宅及都市更新中心5日正式成立，市長侯友宜指出，這是全台第一座地方層級社宅及都更專責機構，專責社會住宅營運，以及辦理都市更新業務，未來將積極媒合及推動都市更新，更快速有效率更新新北市三十年以上老舊住宅，大幅改變城市風貌，讓新北市居住環境更安全、更正義。
新北市預計於112年落成1萬戶社會住宅，而國家住都中心則預計蓋2萬9千戶社會住宅；侯友宜指出，市府會盡力協助坐落於新北市轄內的社宅，若內政部無法管理社會住宅，市府也會傾全力協助，以溫暖、同理心態度，提供最便宜、但最高級的服務。
侯友宜強調，搭配市府「都更三箭」政策，住都中心成立同時，也設置「新北市都更麻吉網上線啟動活動」，透過網站媒介有信用廠商，再加上住都中心專業人員迅速溝通，讓申請過程更具效率，只要民眾有重建意願即可上網登錄，都更中心會迅速提供積極性服務。
(工商 )
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